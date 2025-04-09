Giáo sư Đỗ Doãn Đại, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai qua đời

Trong những năm tháng chiến tranh, khi giặc Mỹ đánh phá miền Bắc, Bệnh viện Bạch Mai trở thành mục tiêu không kích thường xuyên. Một nửa bệnh viện phải sơ tán về Ứng Hòa (Hà Nội) nhưng GS Đỗ Doãn Đại đã kiên định ở lại cùng đội ngũ y bác sĩ bám trụ nơi tuyến đầu.

Dưới sự lãnh đạo của ông, các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã rèn luyện thuần thục kỹ năng sơ tán bệnh nhân xuống hầm trú ẩn, bình tĩnh thực hiện các ca mổ cấp cứu ngay trong lòng đất, bất chấp tiếng gầm của máy bay địch. Trong những thời khắc nguy nan, khi bom đạn trút xuống, các nhân viên y tế luôn là những người hy sinh đầu tiên để bảo vệ bệnh nhân. Chính sự quả cảm và tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp bệnh viện vượt qua những thử thách khắc nghiệt, trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và ý chí kiên cường.

Sự ra đi của GS Đỗ Doãn Đại không chỉ là mất mát của Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai, mà còn là nỗi đau chung của nền y học Việt Nam.

Lễ viếng và truy điệu từ 8h30 đến 9h30, ngày 5/9 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.