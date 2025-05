Giáo sư Đặng Lương Mô qua đời

Năm 2002, ông về nước tham gia việc giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu cao học tại Trường đại học Bách khoa TP.HCM; ủy viên hội đồng khoa học phòng thí nghiệm công nghệ Nano; cố vấn cho giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ủy viên hội đồng khoa học Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Ông đã có hơn 300 công trình nghiên cứu và hơn 10 bằng phát minh, sáng chế.

GS.TS Đặng Lương Mô là người tiên phong trong việc phát triển ngành công nghệ vi mạch tại Việt Nam. Ông là một trong 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM giai đoạn 1975 - 2025 vừa được TP.HCM tôn vinh dịp 30/4 vừa qua.

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Lương Mô được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học New York, Hội viên thượng cấp Hội Kỹ sư Điện - Điện tử-Tin học Hoa Kỳ. Ông được trao tặng “Giải thưởng Vinh danh nước Việt”, là Nhà khoa học tiên phong phát triển ngành Vi mạch Điện tử Việt Nam. Ông có tên trong Danh sách những Người nổi tiếng Thế giới (Marquis Who’s Who In The World).