Giáo hoàng Leo XIV phong thánh cho thần đồng công nghệ 15 tuổi

Carlo Acutis là thần đồng máy tính gốc Ý, sinh ở London năm 1991. Từ nhỏ, cậu xin bố mẹ đi thăm các nhà thờ ở Milan và quyên góp tiền tiêu vặt cho người nghèo.

Theo Đức Giáo hoàng Leo XIV, hai vị thánh mới “là lời mời gọi tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, đừng lãng phí cuộc đời, mà hãy hướng nó lên cao và biến nó thành tác phẩm nghệ thuật".

“Rủi ro lớn nhất trong đời là lãng phí nó ngoài kế hoạch của Chúa” - Đức Giáo hoàng Leo XIV nói.

Khi đi học, Acutis giúp bạn học khuyết tật, bị bắt nạt hoặc có cha mẹ ly hôn, đồng thời bắt đầu các hoạt động từ thiện. Cậu tự học lập trình, tạo websites cho các tổ chức Công giáo và ghi lại các phép lạ trên thế giới. Acutis qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu.

Năm 2020, Giáo hội phong chân phước cho Acutis sau khi công nhận phép lạ đầu tiên: cứu sống một bé trai Brazil mắc bệnh hiếm năm 2013. Phép lạ thứ hai là giúp Valeria Valverde, nạn nhân tai nạn giao thông ở Florence năm 2022, hồi phục kỳ diệu. Cả hai phép lạ đều được cho là do Acutis "đã can thiệp từ thiên đường".

Pier Giorgio Frassati, được phong thánh cùng ngày 7-9, sinh năm 1901 tại Turin, Ý. Người này nổi tiếng với lòng tận tụy phục vụ người nghèo, tham gia từ thiện và truyền bá đức tin cho bạn bè.