Giao dịch cổ phiếu 'khủng' liên quan ông Đặng Thành Tâm

Thời điểm cổ phiếu ITA của Tân Tạo bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán

Hơn 938 triệu cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo) sẽ hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) từ ngày 4-2.

Lý do là tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định. Ngày giao dịch cuối cùng của ITA là ngày 25-9-2024 do ITA đang bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 26-9-2024.



Trước đó, HoSE cho biết cổ phiếu ITA đang trong diện theo dõi vi phạm vì đã bị cảnh báo do tổ chức niêm yết vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm; bị kiểm soát từ ngày 17-10-2024 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2024 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.