Giao dịch chung cư, nhà riêng lẻ giảm mạnh nhưng giá vẫn tăng cao

Trong báo cáo thị trường mới công bố, Bộ Xây dựng cho biết lượng giao dịch bất động sản quý III giảm mạnh, nhất là phân khúc chung cư, nhà riêng lẻ. Quý này có tổng cộng gần 136.700 giao dịch, giảm 13% theo quý và hơn 3% theo năm.

Riêng phân khúc chung cư, nhà riêng lẻ ghi nhận hơn 32.100 giao dịch, bằng 93% so với quý II và giảm hơn 16% cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, đất nền gần 104.600 giao dịch, sụt gần 15% theo quý.

Bảng giao giảm mạnh trong quý III/2025.

Trong khi đó, nguồn cung dự án nhà ở tiếp tục tăng. Quý này ghi nhận gần 9.500 sản phẩm hoàn thành, gấp đôi so với quý trước và 31% theo năm. Lượng hàng đủ điều kiện kinh doanh cũng tăng đến 43% so với cùng kỳ năm ngoái.