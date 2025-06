Giao dịch bất động sản tăng trên 'miệng' môi giới; Phù phép bảng lương để mua nhà ở xã hội

Sau đây là những thông tin bất động sản nổi bật trong tuần

Giao dịch bất động sản tăng bởi số liệu của môi giới

Mới đây, tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An một dự án mang tên Green City với diện tích 190 ha được chủ đầu tư động thổ và ký kết với các sàn môi giới F1. Điểm đc biệt là dù chủ đầu tư chưa chính thức công bố mở bán, chưa đưa mức giá bán…, nhưng các sàn môi giới bất động sản lại liên tục cập nhập thông báo booking, đơn cử ngày 1/6 thông báo booking lên tới 4.579 sản phẩm trong vòng 1 tuần, ngày 3/6 con số này đã lên thêm hơn 500 sản phẩm.

Con số booking "đẹp như tranh vẽ" tại dự ánThe Prive.

Hay như dự án có tên thương mại là The Prive tại TP. Thủ Đức, TP.HCM, dù mới đưa ra thị trường từ đầu tháng 5, thế nhưng, hiện nay các sàn môi giới đã liên tục đăng thông tin dự án đã có 2.525 căn hộ được booking mua. Được biết, dự án với 12 block chung cư, gồm 3.175 căn hộ.

Ngoài ra, không chỉ công bố thông tin số lượng booking lớn, các môi giới sẽ liên tục đăng hình ảnh các giao dịch chuyển cọc, đặt chỗ thành công đất nền, nhà phố, chung cư trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc sàn môi giới bất động sản tại quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết thực tế đây chỉ là chiêu tạo sóng ảo của các sàn môi giới. Với các số liệu, thông tin ảo này, khách hàng thấy sẽ nghĩa thị trường và dự án đang nóng sốt nên mua ngay.

“Thực tế, nếu khách hàng có hỏi thì môi giới sẽ nói số lượng booking đặt chỗ vượt quá số lượng sản phẩm thật vì hiện đã chuyển qua ưu tiên 1 và ưu tiên 2. Nghĩa là, người đặt cọc mua đầu không mua mới chuyển cho người đặt sau được coi là ưu tiên 2. Nhưng, nếu khách hàng tinh ý sẽ thấy nếu số liệu booking nhiều hơn số lượng sản phẩm vậy tại sao các sàn vẫn chào mời khách hàng mua nhà tại dự án này?”, ông Tùng nói.

Cũng theo ông Ngô Hoàng Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Long tại TP.HCM cho biết, hiện nay, thị trường đang “bội cung” nguồn hàng, chỉ trong tháng 5 vừa qua, tại Bình Dương có tới 3 dự án mới mở bán, trong khi các dự án cũ còn rất nhiều hàng.

Hay như tại Long An, với hơn 10 dự án nhà phố, biệt thự mỗi dự án hàng trăm ha đang mở bán, mỗi đợt mở bán luôn được môi giới công bố số lượng hàng bán ra vượt số hàng thực tế dự án. Nhưng sau các đợt mở bán tiếp theo, lượng hàng chào bán lại luôn lên tới hàng trăm sản phẩm.

“Trên thực tế, giao dịch hiện nay rất chậm, lý do bởi dòng sản phẩm đang được đẩy giá lên quá cao so với nhu cầu thực của thị trường. Chúng tôi hiện đang tham gia bán 5 dự án từ đất nền, nhà phố, tới chung cư với 50 nhân viên môi giới. Nhưng trong tháng 5 chỉ giao dịch được 3 sản phẩm chung cư tại Long An”, ông Long nói.

Khó chốt thương vụ M&A bất động sản, vì bên bán “hét” giá cao

Mới đây, Công ty TNHH MTV Hàm Rồng chào bán Dự án Khu phức hợp căn hộ thương mại Sài Gòn - Thuận An (Sai Gon - Thuan An Central) tại phường Lái Thiêu (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Dự án có diện tích 9.809 m2, được quy hoạch xây dựng 1.244 căn hộ, với 40 tầng nổi, 3 tầng hầm; đang xin giấy phép xây dựng, chưa đóng tiền sử dụng đất. Giá bán được chủ đầu tư đưa ra là 900 tỷ đồng.

Khá nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hà Đô, Phú Đông Group, MIK Group, Khải Hoàn Land… quan tâm tìm hiểu Dự án Sai Gon - Thuan An Central, nhưng sau khi nghe mức giá, thì đều... “bỏ chạy”, bởi các quỹ đất tương tự tại khu vực này chỉ có giá khoảng 300 tỷ đồng.