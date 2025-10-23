Giao dịch bất động sản phần lớn mua nhà thứ hai, tìm nơi trú ẩn tài sản

"Găm hàng" chờ giá tăng

Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, thị trường bất động sản (BĐS) nhà ở ghi nhận khoảng 34.686 sản phẩm mới, giảm nhẹ 5% so với quý trước nhưng vẫn đạt mức cao nhất trong cùng kỳ giai đoạn 2021 - 2024, gấp 2,4 lần so với quý III/2024.

Tính chung 9 tháng năm 2025, nguồn cung BĐS nhà ở đạt hơn 100.000 sản phẩm, cao hơn 22% so với cả năm 2024. Trong đó, có hơn 86.000 sản phẩm mới, gấp 1,3 lần cả năm 2024. Phần còn lại là hàng tồn kho tiếp tục chào bán, đang có xu hướng giảm nhờ nhu cầu phục hồi cùng sự hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi về tín dụng.

Nguồn cung nhà ở quý III trở nên cạnh tranh hơn nhưng vẫn do các chủ đầu tư lớn dẫn dắt.

Đáng chú ý, báo cáo của VARS chỉ ra, nguồn cung nhà ở quý III trở nên cạnh tranh hơn nhưng vẫn do các chủ đầu tư lớn dẫn dắt. Nhóm này đóng góp hơn 54% nguồn cung mở bán mới, giảm 18% so với quý trước nhưng vẫn giữ vị thế dẫn đầu. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 46% nguồn cung, góp phần mở rộng nguồn hàng và gia tăng tính cạnh tranh thị trường.