Giao chỉ tiêu thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Ông Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa ký ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan thi hành án địa phương năm 2022.

Trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc thi hành án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải đầy đủ, đúng quy định thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản lên cổng/trang thông tin điện tử về thi hành án, bán đấu giá tài sản.

"Đảm bảo tỷ lệ thi hành án xong trên 81,50% về việc và trên 40,10% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành"- quyết định nêu rõ.