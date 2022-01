Giao 37 BV, viện trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Bộ Y tế vừa giao cho 37 bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 được phát hiện khi đến khám bệnh hoặc đang trong quá trình điều trị tại Bệnh viện.

Đồng thời, hỗ trợ điều trị người bệnh COVID-19 cho địa phương khi có đề nghị, bảo đảm phù hợp với khả năng tiếp nhận và năng lực chuyên môn của Bệnh viện.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì sáng ngày 27.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước.

Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Tuy vậy, số mắc mới vẫn tiếp tục ghi nhận tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước với khoảng 15.000 ca mỗi ngày.

So với tuần trước, số mắc trong cộng đồng giảm 4,1%, số tử vong giảm 13,8%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 7,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 13,9%.

So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 21,2%, số ca tử vong giảm 7,5%, số ca khỏi bệnh tăng 6,2%, nguy kịch giảm 11,6%. So sánh giữa tháng 1.2022 và tháng 12.2021, số ca tử vong/100.000 dân của tháng 1.2022 ghi nhận là 5 ca (giảm 2 ca so với tháng trước).

Danh sách cụ thể 37 bệnh viện, viện trực thuộc Bộ tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 như sau:

1. Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

3. Bệnh viện Trung ương Huế