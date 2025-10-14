Giành vé dự World Cup 2026, Cape Verde viết nên trang sử mới

Trên sân vận động quốc gia ở Praia rạng sáng 14-10, đội chủ nhà Cape Verde tiếp đón đối thủ kém mình 90 bậc trên bảng xếp hạng FIFA Eswatini với rất nhiều hy vọng. Chỉ cần thắng với bất kỳ tỉ số nào, Cape Verde sẽ đoạt luôn ngôi đầu bảng D, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Tấm vé chính thức duy nhất của bảng đấu này đến World Cup cũng sẽ thuộc về đội bóng của quốc gia nhỏ nhất châu Phi với vỏn vẹn hơn 500.000 dân…

Các cầu thủ Cape Verde sau chiến thắng lịch sử

Với tất cả lợi thế trên sân nhà, "Blue Sharks" dù vậy cũng phải đợi đến phút 48 mới có được bàn mở tỉ số. Yannick Semedo tạt bóng chính xác theo hướng di chuyển của Dailon Livramento và cầu thủ này không bỏ qua cơ hội mở điểm cho Cape Verde.