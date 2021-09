Giảng viên dùng lời xúc phạm sinh viên: Giới hạn nào khi chọn nghề sư phạm?

Trong buổi học trên Google Meet ngày 16/9, một sinh viên đề nghị giảng viên ĐH sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM nhắc lại bài vì trời mưa to, không nghe rõ. Thầy giáo hỏi tên nam sinh rồi "đuổi" anh ra khỏi lớp với lý do "mưa to phải tự lấy tai phone đeo vào, chứ mắc mớ gì mưa to tôi phải giảng lại nhiều lần".

Giảng viên còn yêu cầu những sinh viên còn lại bật webcam, mở micro, tự giới thiệu về mình rằng "tôi có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường". Những người không thực hiện bị loại ra khỏi lớp.

Sau sự việc, giảng viên cho biết có ý định nhắc nhở sinh viên tập trung học hơn nhưng không kìm chế được cảm xúc nên lớn tiếng, lời nói không hay.

Khi sự việc bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thì giảng viên này đã xin lỗi về việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp đến sinh viên và những người xem clip và hứa sử dụng phương pháp mềm dẻo hơn trong việc giảng dạy môn học.