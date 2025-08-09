Giảm tới 6 triệu khi đăng ký xe mới: Người dân cần điều kiện gì để được hưởng?

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 của Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Trong đó có nhiều chính sách "sát sườn" và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đăng ký ô tô, xe máy của người dân.

Cụ thể, quy định mới bổ sung kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho người đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu; đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp;...