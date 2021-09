Giám sát để ngăn chặn dịch COVID-19 tại hai cơ sở chăm sóc bệnh nhân tâm thần ở Đồng Nai

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, Bộ Y tế luôn quan tâm đến điều trị bệnh nhân COVID-19 đặc biệt này. Đây là cơ sở lớn của phía Nam với quy mô gần 1.200 giường. Tại đây, sẽ áp dụng phương pháp bệnh viện tách đôi (vừa thăm khám, điều trị bệnh nhân tâm thần vừa điều trị cho bệnh nhân tâm thần nhiễm COVID-19). Mục tiêu là kiểm soát sớm nhất, giảm tối đa ca tử vong.

Bệnh viện đã chuẩn bị khoảng 400 giường dành cho điều trị bệnh nhân tâm thần nhiễm COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu ngoài việc thông suốt công tác chỉ đạo, điều hành cần đảm bảo công tác điều trị với mục tiêu người bệnh là trên hết.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát lây nhiễm, đẩy mạnh bao phủ vaccine. Đến nay, đã có hơn 95% y bác sĩ tiêm mũi 1, gần 84% tiêm mũi vaccine thứ 2. Dự kiến ngày 18/9 sẽ tiêm cho các bệnh nhân tâm thần chưa nhiễm COVID-19.