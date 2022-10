Giám sát của dân

Hẳn nhiều người vẫn chưa quên vụ chiếc xe sang Lexus LX570 mà cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh sử dụng (can thiệp để xin biển xanh công vụ gắn vào xe tư năm 2016). Chính cái sự chơi ngông đó đã tạo nên sóng gió hy hữu kéo dài vài năm để rồi từ chuyện này, Trịnh Xuân Thanh sau đó gặp biết bao chuyện cực kỳ rắc rối, tội chồng tội, án chồng án...

Thế mới biết, thời đại công nghệ số ngày nay, với hệ thống camera được dân sử dụng tràn ngập đường phố để đảm bảo an toàn cho nhà của họ, từ chiếc điện thoại mỗi người dân mang bên mình đều trở thành công cụ rất tốt giúp cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại mọi nơi.

Đây cũng là những phương tiện lưu lại bằng chứng chứng minh sự ứng xử thiếu chuẩn mực đạo đức của lực lượng thực thi công vụ. Câu chuyện vừa rồi tại Sóc Trăng khiến mọi người tự ý thức về hành vi của mình hơn. Một clip được tung lên mạng rồi báo chí vào cuộc, từ Bộ Công an đến UBND tỉnh và Công an tỉnh đều lên tiếng. Rất nhanh chóng, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cán bộ chiến sĩ thuộc Tổ tuần tra Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu.