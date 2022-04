Giảm nguy cơ ung thư từ chính bữa ăn hằng ngày

Thứ hai, hạn chế tối đa những thức ăn chứa nhiều lipid. Nên ăn những thức ăn luộc, hấp, thay cho những món rán, xào, đồng thời cũng không nên dùng những thức ăn được làm chín bằng cách hun khói, như món cá hun khói, xúc xích.

Thứ ba, ăn nhiều trái cây, rau tươi. Tăng cường cung cấp vitamin C cho cơ thể bằng những trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, quýt...; uống nhiều nước trái cây tươi. Chú ý đến những rau quả có nhiều vitamin A vì vitamin này rất cần thiết cho cơ thể. Cả hai loại vitamin C, A đều có tác dụng bảo vệ cơ thể chống ung thư.

Nói chung các loại rau tươi như bắp cải, su hào, cà rốt... đều là những thức ăn tốt có nhiều vitamin, muối khoáng rất có lợi cho sức khỏe, đồng thời chống được nhiều loại ung thư.