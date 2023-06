'Giảm nghèo bền vững cần cơ chế, chính sách gắn liền với mục tiêu, nguồn vốn'

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tuy bắt đầu từ năm 2021 nhưng thực chất triển khai thực hiện bắt đầu từ giữa năm 2022 khi đã có đầy đủ căn cứ pháp lý và bố trí nguồn lực thực hiện. Do vậy, để tạo cơ sở, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chương trình, hệ thống văn bản hướng dẫn đầy đủ, phù hợp và kịp thời, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời bố trí đủ, kịp thời nguồn lực để thực hiện là những yếu tố quan trọng nhất.

Trên thực tế, đây là chương trình được ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ theo Quyết định số 1705.

Giai đoạn 2021-2022 áp dụng cả hai chuẩn nghèo đa chiều khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là 2 năm khó khăn do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến động kinh tế xã hội trong và ngoài nước. Những tác động khách quan này đã gây ra những khó khăn gì trong quá trình thực hiện các mục tiêu của chương trình, thưa ông?

Giai đoạn 2021-2022 áp dụng cả hai chuẩn nghèo đa chiều khác nhau. Nguyên nhân là do chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 chưa phản ánh đầy đủ thực trạng khách quan tình trạng nghèo của các hộ gia đình ở các vùng, miền tại thời điểm năm 2021 dẫn tới khó đánh giá được mục tiêu giảm nghèo thực hiện năm 2022 so với năm 2021.

Ngoài ra, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo tuy đã được phê duyệt nhưng mới bước đầu triển khai thực hiện nên chưa đánh giá được chi tiết mục tiêu, kết quả cụ thể thực hiện các dự án, tiểu dự án và chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của chương trình trong năm 2021, 2022 về việc làm, y tế, giáo dục đào tạo, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

Ngay cả nguồn vốn bố trí thực hiện các dự án, tiểu dự án còn chậm, riêng Tiểu dự án về cải thiện dinh dưỡng và Dự án hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo thậm chí còn chưa được bố trí năm 2022.

Do vậy, kết quả giảm nghèo của giai đoạn năm 2021-2022 cũng chưa bền vững do người dân dễ rơi vào tình trạng tái nghèo vì các lý do khách quan, chủ quan (ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai...).

Giữa những khó khăn này, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã thực hiện vai trò như thế nào về cả tham mưu chính sách cũng như đôn đốc các địa phương theo đúng mục tiêu đã đề ra?

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã chủ động tham mưu cho bộ và các cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình.

Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09, Thông tư 17, đồng thời giải đáp 27 kiến nghị của các địa phương, góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 27 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cùng Thông tư 46 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tham mưu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản gửi Chủ tịch UBND các địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện trên cả nước.