Giảm giá sâu, nhiều mẫu tủ lạnh chỉ còn vài triệu đồng

Khảo sát thị trường cho thấy, các đơn vị bán lẻ lớn như Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh và MediaMart đồng loạt tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, từ giảm giá sâu đến trả góp 0% và quà tặng "khủng".

Một trong những mẫu gây chú ý nhất là Electrolux Inverter 492 lít EQE4960A-B, vốn có giá niêm yết gần 27,5 triệu đồng nhưng nay chỉ còn khoảng 14,9 triệu đồng, tương đương mức giảm 45%. Đây được xem là một trong những mức “sập giá” hiếm thấy trên thị trường.

Cùng thời điểm, thương hiệu Coex cũng tung ra nhiều ưu đãi lớn khi mẫu RT-4010ISW 354 lít giảm từ 15,9 triệu đồng xuống còn 8,99 triệu đồng, hay mẫu RT-4011GWB-BS 322 lít từ gần 20 triệu nay chỉ còn khoảng 10,99 triệu đồng.