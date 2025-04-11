Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói về sự cố tường Hoàng thành bị sập

Chiều 4-11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu và đang phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để đánh giá, xử lý về sự cố tường rào Hoàng thành bị sập.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đánh giá sự xuống cấp của 2,4 km tường Hoàng thành. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Hoàng Việt Trung, sự cố xảy ra vào chiều tối 2-11. Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm đã lập tức triển khai các biện pháp xử lý tức thời.

"Chúng tôi đã cho triển khai bao che, giăng dây và cắm biển báo ngay trong đêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, du khách và chính cán bộ, nhân viên của Trung tâm, bởi hôm sau khu di sản vẫn tiếp tục đón khách tham quan," ông Trung nói.