Giám đốc Thủy điện Bắc Khê 1 thông tin về sự cố vỡ đập

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông tin về vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1

Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, do mưa lớn kéo dài, nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ mảng tường đập, song không có thiệt hại về người.

Do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1. Theo đó, vào hồi 13h30 ngày 7/10/2025, tại thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ đập đất.

Theo đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), công trình thủy điện Bắc Khê 1 có các thông số chính như sau: dung tích hồ chứa 4,8 triệu m3; đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m; chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; công suất lắp máy 2,4 MW.

Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) thông tin, vào hồi 13h30, tại nhà máy thủy điện Bắc Khê xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4 m. Do thời tiết mưa lớn trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Thiệt hại sơ bộ, nhà máy bị ngập nước. Hiện tại không có thiệt hại về người, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Thông tin thêm về hướng triển khai xử lý, đại diện Cục ATMT cho hay, nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, nhà máy đã liên hệ với đơn vị điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Theo đại diện Cục ATMT, ảnh hưởng thủy điện Bắc Khê 1 gồm 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn.