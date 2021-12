Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Số F0 có thể lên tới 1.000 ca mỗi ngày

Your browser does not support the audio element.

Sáng 9/12, Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề, gồm: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà trả lời chất vấn sáng 9/12 (Ảnh: Xuân Hải).

Y tế cơ sở bộc lộ nhiều hạn chế trong đại dịch

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình đặt câu hỏi, ở giai đoạn từ ngày 11/10, khi thực hiện Nghị quyết 128 thì bình quân mỗi ngày, Hà Nội ghi nhận số ca mắc lên tới 3 con số (170 ca/ngày). Đề nghị Sở Y tế nêu ra dự báo tình dịch Thủ đô trong thời gian tới. Đồng thời, phương pháp phòng chống dịch phải kịp thời thích ứng thế nào, quản lý F1, điều trị quản lý F0 ra sao?

Đại biểu Nguyễn Thanh Nam chất vấn, thời gian vừa qua, công tác phòng chống được thực hiện đánh giá tốt được Chính phủ ghi nhận. Tuy nhiên, dù hệ thống y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng nhưng cũng đã bộc lộ hạn chế về con người, thiết bị… Vì vậy, đại biểu này đề nghị Sở Y tế cho biết sẽ tham mưu giải pháp gì để nâng cao năng lực của y tế cơ sở?