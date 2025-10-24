Giám đốc nhận 8 tỉ đồng 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98

Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ điều tra.

Như vậy, Ngân 98 hiện đang bị điều tra về hai tội danh: sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và đưa hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngân 98 bị xác định là người trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, dù để mẹ ruột và nhân viên đứng tên hợp thức hóa. Cô ký hợp đồng sản xuất các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen, sau đó phân phối qua Facebook, TikTok và website shopngan98.

Khi một nhà máy sản xuất bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 chuyển sang hợp tác với Công ty Nanotesla – thực tế vẫn cùng hệ thống sản xuất – để tiếp tục cho ra thị trường các sản phẩm không có giấy phép lưu hành. Tiền bán hàng được luân chuyển qua tài khoản người thân rồi gom về tài khoản của Ngân 98, với tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng (từ năm 2023 đến tháng 7-2024).

Giám định xác định một số sản phẩm như X1000 và Collagen dạng gói là hàng giả, chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein – có nguy cơ gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và ung thư. Ngày 13-10, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.