Giám đốc ngoại tình với em vợ, màn kịch bị bại lộ trong ngày giỗ họ

Người ta thường nói đàn ông thành đạt thì dễ sa ngã, và chồng tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Anh là giám đốc một công ty xây dựng, tiền bạc không thiếu, nhân viên nể trọng. Tôi vẫn nghĩ mình may mắn khi lấy được người đàn ông vừa giỏi giang vừa có trách nhiệm. Nhưng trớ trêu thay, cái gọi là sự tận tuỵ ấy lại sụp đổ trong tôi khi phát hiện anh ngoại tình, mà người thứ ba lại chính là đứa em họ của tôi.

Dù là họ hàng xa nhưng tôi và cô em ấy khá thân nhau vì có nhiều sở thích giống nhau lại gần nhà nhau ở quê.

Tôi còn nhớ, từ nhỏ hai chị em như hình với bóng. Sau này, khi tôi lấy chồng, lên thành phố sinh sống, em thi thoảng đến nhà tôi chơi. Bốn năm trước, biết em cũng lên thành phố làm việc, tôi mừng quýnh.

Nhiều lần đi chơi, tôi đều rủ em đi cùng. Ngay cả đi du lịch cả nhà, tôi cũng rủ em đi cho vui. Em vui vẻ, hòa đồng, còn giúp tôi chăm con rất tốt. Vì vậy, tôi rất tin tưởng trao con cho em trông nom.