Giám đốc Moderna nhận định thời điểm kết thúc dịch Covid-19

"Nếu nhìn vào sự mở rộng năng lực sản xuất của toàn ngành trong 6 tháng qua, thì đến khoảng giữa năm tới, sẽ có đủ vắc xin cho mọi người trên Trái đất này. Số liều bổ sung cũng có thể được đáp ứng đủ mức độ cần thiết", ông Stephane Bancel nói với tờ Neue Zuercher Zeitung.



Ông nhận định sẽ sớm có vắc xin cho cả trẻ sơ sinh. "Những người không tiêm phòng sẽ tự miễn dịch một cách tự nhiên, vì biến thể Delta rất dễ lây lan. Bằng cách này, chúng ta sẽ rơi vào tình huống tương tự như bệnh cúm mùa. Bạn có thể tiêm phòng và trải qua một mùa đông an lành, hoặc không tiêm phòng và có nguy cơ bị nhiễm virus, thậm chí phải nhập viện".



Khi được hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với việc thế giới sẽ trở lại bình thường vào nửa cuối năm tới hay không, ông Bancel trả lời: "Tôi cho rằng điều này sẽ đến trong vòng một năm, tính từ ngày hôm nay".

Stephane Bancel, Giám đốc điều hành hãng dược Moderna. Ảnh: CNBC

Ông hy vọng chính phủ các nước sẽ sớm thông qua việc tiêm liều bổ sung. Theo ông, do liều lượng mũi tiêm bổ sung chỉ bằng một nửa so với các mũi ban đầu, nên điều này đồng nghĩa với việc cần phải sản xuất thêm nhiều vắc xin hơn. "Số lượng vắc-xin là yếu tố hạn chế lớn nhất. Nếu chỉ tiêm nửa liều, thế giới sẽ cần tới 3 tỷ liều vắc xin trong năm tới thay vì 2 tỷ”.



Dù vậy, các thành phần trong liều vắc xin Covid-19 bổ sung của Moderna trong năm nay vẫn giống với 2 liều đầu, do hãng chưa có đủ thời gian để thay đổi.



"Chúng tôi đang thử nghiệm lâm sàng phiên bản vắc xin tối ưu hóa để chống lại biến thể Delta, tạo tiền đề cho việc tiêm bổ sung trong năm 2022", ông Bancel cho biết. "Chúng tôi cũng đang thử nghiệm vắc xin với Delta+, biến thể mà các nhà khoa học tin rằng có thể nổi lên tiếp theo".



Ngoài ra, Moderna vẫn có thể sử dụng các dây chuyền hiện có để sản xuất vắc xin đối phó với các biến thể mới của virus corona, và giá thành của chúng sẽ không thay đổi.