Giám đốc gara ô tô chia sẻ cách xử lý xe bị ngập nước

Tại một xưởng sửa chữa ô tô lớn tại phố Nguyễn Thị Định (Hà Nội), một số xe ô tô đã được xe cứu hộ di chuyển từ Thái Nguyên về ngay trong đêm để sửa chữa.

Anh Nguyễn Thanh Nhàn, Giám đốc Garage SĐ361, cho biết lượng xe mới về còn ít và hiện còn trên 30 chiếc đã đặt lịch hẹn xong vẫn chưa thể di chuyển về xưởng do tình trạng ngập sâu trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Do vậy, các xe cứu hộ phải di chuyển đường khác, dẫn tới thời gian lâu hơn và chi phí vận chuyển cũng tăng cao.

Tình trạng chung của những chiếc xe ngập sau trận lũ vừa qua là lớp bùn đất bám toàn bộ cả ngoài và bên trong nội thất, phần động cơ xe. Theo anh Nhàn, việc cứu hộ, sửa chữa ô tô ngập nước giống như "cấp cứu" vì càng để lâu, các chi tiết càng dễ bị hỏng hóc.