Giám đốc công ty bất động sản bị bắn trọng thương tại quán cà phê ở Nghệ An

Sáng 20/11, trả lời trên tờ VTC News, một lãnh đạo Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã nhanh chóng truy bắt được nghi phạm bắn trọng thương giám đốc doanh nghiệp.

Kẻ gây án bị bắt là Đậu Đức Thuận (SN 1984), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh.