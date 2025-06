Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về sắp xếp trưởng công an 102 phường, xã

Chiều 9-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại đây, Thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, đến nay đã cơ bản đã sắp xếp 102 nhân sự để giữ chức vụ trưởng công an phường, xã. Trong đó, có 35 phó trưởng phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, 67 người là đội trưởng và trưởng công an cấp xã, phường cũ.