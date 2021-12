Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế liên tiếng về việc 'thổi giá' kit test COVID-19

"Theo kế hoạch hàng năm mình tuân thủ theo kế hoạch mua sắm rồi mình làm thôi... Năm nào chúng tôi cung cấp hồ sơ theo năm đó cho cơ quan chức năng... Bên mình không bị chi hết, cái đó doanh nghiệp họ bị thôi", ông Hoàng Văn Đức nói và cho biết, hiện cơ quan công an yêu cầu cung cấp cái gì liên quan đến Công ty Việt Á thì đơn vị sẽ cung cấp cái đó.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức chuyên án đấu tranh với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gọi tắt là kit xét nghiệm COVID-19) xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 08 địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Đến nay, Công ty Việt Á cung ứng kit xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu, Phan Quốc Việt và một số người là lãnh đạo chủ chốt của Công ty Việt Á khai nhận, quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước, sản phẩm kit test COVID-19 thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng.