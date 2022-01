Giám đốc CDC Nghệ An: Từ lời khẳng định ‘tay sạch’ đến khi bị khởi tố

Trước khi bị Bộ Công an triệu tập, ông Nguyễn Văn Định vẫn luôn khẳng định với báo chí rằng mình làm đúng quy định, phủ nhận lời khai chi tiền "lại quả" cho CDC Nghệ An của một số cán bộ Công ty Việt Á.

Ông Định cùng kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Thắm bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong lần trả lời VietNamNet ngày 20/12, ông Nguyễn Văn Định nói bản thân mình minh bạch, làm đúng trình tự, quy trình, thủ tục trong các gói thầu cung cấp vật tư kit test với Công ty Việt Á. Và, việc Bộ Công an làm việc tại Nghệ An là thông tin dư luận hiểu nhầm.

Tiếp đó, khi các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An thu giữ hồ sơ các gói thầu vào ngày 21/12, ông Nguyễn Văn Định vẫn tiếp tục khẳng định công an thu giữ 4 bộ hồ sơ liên quan đến đấu thầu với Công ty Việt Á là chỉ để “nghiên cứu”.

“Chúng tôi đã cung cấp tất cả hồ sơ 4 gói thầu cho Phòng An ninh Kinh tế và Cảnh sát Kinh tế. Còn tất cả hồ sơ thủ tục mua sắm đều đúng theo quy định”, ông Định nói với VietNamNet.