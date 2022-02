Giám đốc CDC Huế 'ngã ngựa' từng phát ngôn 'trong sạch' thế nào?

Ngay sau khi khởi tố vụ án, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an làm việc với hàng loạt ngành y tế tại các địa phương trong đó có Thừa Thiên - Huế.

Khi những tố cáo kể trên chưa có kết luận chính thức thì đầu tháng 12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Đưa, nhận hối lộ” tại Công ty Việt Á và một số đơn vị CDC, bệnh viện ở địa phương trên cả nước.

Có hay không liên quan đến vụ Công ty Việt Á?

Khi dư luận ở Thừa Thiên - Huế còn nửa tin, nửa ngờ trước phát ngôn khẳng định trong sạch của ông Hoàng Văn Đức thì ngày 18/2, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông này cùng thuộc cấp là ông Hà Thúc Nhật - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 222, Bộ Luật Hình sự 2017. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất, quần áo bảo hộ phòng chống dịch diễn ra tại địa phương.

Quá trình điều tra xác minh, lực lượng công an xác định ông Đức và Nhật có hành vi vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Khám xét tại nhà và nơi làm việc của 2 ông này, cơ quan công an cũng thu giữ nhiều tài liệu và tiền mặt có liên quan đến vụ án.

Ông Hoàng Văn Đức (Giám đốc) và ông Hà Thúc Nhật (Trưởng phòng) CDC Thừa Thiên - Huế tại thời điểm bị bắt giữ.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiết lộ, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đức và ông Nhật chưa liên quan đến vụ Công ty Việt Á. Tuy nhiên, vụ án hiện tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng điều tra, làm rõ.

Chiều 21/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định về việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật trong thời gian 90 ngày (kể từ 21/2 đến 30/7/2022) để phục vụ công tác điều tra.

Các quyết định do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành đối với ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật căn cứ Điều lệ Đảng; Quyết định số 22 - QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy chế làm việc của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông báo số 82/CSĐT, ngày 19/2/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế về việc bắt bị can Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật là Đảng viên để tạm giam về hành vi “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

NGUYỄN VƯƠNG