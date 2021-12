Giám đốc CDC Hải Dương bị khởi tố đã nhận gần 30 tỷ để bắt tay "thổi giá" kit xét nghiệm Covid-19

5 phút trước Tin thế giới

Người dân Hàn Quốc đang trải qua đợt lạnh nhất trong mùa Đông năm nay, khi nhiệt độ ở Seoul là -11 độ C trong khi Daejeon và Daegu lần lượt là -7,5 độ C và -8,7 độ C.