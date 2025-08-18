Giám đốc CDC Cần Thơ nói gì khi được miễn trách nhiệm hình sự và bổ nhiệm lại?

Liên quan đến vụ ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ mua bán kit test xét nghiệm và được tái bổ nhiệm, ngày 18-8, ông Trúc cho biết ông rất vui mừng. "Khi được bổ nhiệm lại, tôi sẽ cống hiến hết mình" – ông Trúc khẳng định.

Mượn test trước, sau đó làm hồ sơ chỉ định thầu

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra vụ án trong trường hợp đình chỉ điều tra liên quan đến vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra vào năm 2020-2021, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và CDC Cần Thơ.

Theo kết luận, ngày 3-3-2020, đoàn công tác của Viện Pasteur TP HCM đến khảo sát tại CDC Cần Thơ, nhận xét CDC Cần Thơ có đủ cơ sở vật chất, khả năng để xét nghiệm PCR khẳng định COVID-19 và hứa sẽ cử đơn vị đến Cần Thơ hỗ trợ (không nói đơn vị nào).

Khoảng vài ngày sau, 3 người đến CDC Cần Thơ để hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và mang đến 1 máy xét nghiệm Realtime PCR COVID-19 cùng sinh phẩm để vận hành máy. Sau đó, CDC thành phố mới biết 3 người này không phải nhân viên thuộc Viện Pasteur TP HCM mà là của Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất do bà Đặng Thụy Thanh Ly (giám đốc công ty) đi cùng với 2 nhân viên kỹ thuật.