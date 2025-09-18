Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm

Trong buổi họp báo ngày 18/9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Sở đã chuyển sang cơ quan Công an toàn bộ hồ sơ vụ việc máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ năm 2023 nhưng hồ sơ của 255 bệnh nhân vẫn thể hiện được tán sỏi bằng kỹ thuật này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bật khóc và cho biết, sự việc khiến ông rất đau lòng và đây là một điều rất đáng tiếc.

"Tôi rất đau lòng khi lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phải kỷ luật và xử phạt hành chính nhiều cán bộ như vậy. Sau sự việc này, tôi có thể xin nghỉ. Hiện tại với vai trò là người đứng đầu, tôi rất xin lỗi mọi người", ông Giáp nói.