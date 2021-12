Giảm cân bằng chocolate

Nhiều người không tập thể dục nữa do đau mệt sau khi vận động. Chocolate đen bao gồm các thành phần chống viêm và magie kết hợp với nhau sẽ giúp giảm đau.

Nhà khoa học thần kinh Will Clower cho biết, ăn chocolate đen 20 phút trước bữa trưa, tối giảm cảm giác thèm ăn của bạn tới 50%.

Kết quả cho thấy, khi ăn chocolate, phụ nữ đã giảm đáng kể lượng hormone ghrelin. Điều tương tự cũng xảy ra đối với những phụ nữ ngửi thấy mùi chocolate. Những người không ngửi không thay đổi mức ghrelin. Giảm lượng ghrelin dẫn đến giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn tiêu thụ ít calo hơn và do đó giảm cân.

- Tốt cho làn da

Chocolate đen chứa nhiều vitamin và khoáng chất như đồng, sắt, magie, mangan giữ cho làn da trông khỏe mạnh và tươi trẻ khi hỗ trợ sản xuất collagen.

Chocolate đen còn có hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím có hại do mặt trời phát ra.

- Ngăn ngừa ung thư

Chất chống oxy hóa có trong chocolate đen bảo vệ tế bào của cơ thể chống lại các gốc tự do. Đó là các phân tử oxy không ổn định liên quan tới quá trình lão hóa, cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tật.

Khi cơ thể có quá nhiều phân tử oxy không ổn định này, các tế bào sẽ bị tổn hại. Sau một thời gian, điều này dẫn đến chứng viêm và một số bệnh như Alzheimer, bệnh tim mạch và ung thư.

An Yên (Theo Better Me)