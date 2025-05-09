Giải tỏa nỗi sợ cúng 'cô hồn' - dân gian cúng vì thương không phải vì sợ

Nồi cháo trắng cúng cô hồn là để thương

Chiều Rằm tháng 7 âm lịch năm ngoái trời mưa nhỏ, tôi có dịp ghé thăm nhà bà Sáu. Bà cụ sống một mình cuối xóm lúi húi đặt mâm cúng cô hồn ngoài ngõ. Mâm cúng cô hồn của bà Sáu có một nồi cháo trắng đang bốc khói, đĩa gạo, đĩa muối nhỏ, mấy viên kẹo, ít bánh trái, lạc, ngô, khoai và ít tiền mã...

Tôi trêu bà sợ cô hồn quấy phá nên cúng nhiều. Bà cười hiền bảo cô hồn trước cũng là người, nay là vong không còn thân xác, lang thang không người thờ cúng. Mình sống cực được người dưng cho bát cháo còn thấy ấm bụng, huống chi người đã khuất, lang thang… Bà cúng là để thương, không phải để sợ.

Rồi bà ngồi trước mâm lễ, nghiêm trang khấn nhỏ: "Ai đói thì đến ăn, ai lạnh thì về nghỉ. Đừng buồn nữa, lần sau tái kiếp tốt hơn".

Gió nhẹ thổi, mùi cháo quyện với hương nhang, không gian ngày Rằm tháng 7 cảm thấy bình an. Nhưng, tôi cứ thắc mắc hoài: Cúng cô hồn là cúng ai, và sao phải cúng?