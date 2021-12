Giải tỏa nỗi lo mất nhũ hoa của bệnh nhân ung thư vú

Your browser does not support the audio element.

Ung thư vú là căn bệnh gặp phổ biến nhất ở nữ giới. Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, nước ta có gần 183.000 số ca mắc mới ung thư, trong đó ung thư vú là 21.555 người mắc. Trong năm 2020, Việt Nam ghi nhận hơn 9000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.

Đến nay, các phương pháp điều trị ung thư vú ngày càng tiến bộ, từ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích... đều mang lại hiệu quả điều trị cao.