Ông Thao kể, mỗi khi phát hiện lực lượng công an tổ chức vây bắt, nhóm của Hiền dùng súng chống trả rất quyết liệt.

Đầu năm 1990, tình hình an ninh trật tự tại khu vực bãi vàng thuộc bản Kịt ngày càng nghiêm trọng, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định huy động lực lượng truy bắt Hiền "Đầu Bạc". Ông Thao khi đó giữ chức Thôn đội trưởng, cũng được huy động tham gia vào cuộc vây bắt tướng cướp khét tiếng này.

"Thấy con gái bị bắt, bố của Đ. can ngăn thì Hiền rút súng dọa bắn. Sợ cả nhà khó toàn mạng, bố Đ. đành phải để Hiền đưa con gái đi", ông Thao kể.

Đại tá Lê Trọng Giác, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Chỉ huy trưởng ban chuyên án lúc bấy giờ, cho biết, việc triệt phá băng nhóm Hiền "đầu bạc" là một trong những vụ án khó khăn của lực lượng công an.

Bản Kịt nằm giáp ranh giữa Thanh Hóa và Hòa Bình, trong trường hợp bị tấn công, truy quét, ổ nhóm của Hiền có thể rút sang Hòa Bình để cố thủ, ẩn náu. Với quyết tâm xóa sổ băng cướp khét tiếng này, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình lên phương án tấn công sau khi vận động, thuyết phục bất thành.

Thời gian mở màn chuyên án được ấn định vào ngày 12/9/1990. Công an tỉnh Thanh Hóa cùng quân đội và Công an xã Lũng Cao tấn công thẳng vào hang ổ của Hiền. Trong khi đó, mũi tấn công của Công an tỉnh Hòa Bình đảm nhiệm chặn đường lui của các đối tượng.

"Nhóm tội phạm thông thạo địa bàn, lại rất táo tợn, ngoan cố và manh động nên yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn và lực lượng truy bắt. Suốt 2 ngày đêm từ 12 đến 14/9/1990, lực lượng phá án dường như không ai được nghỉ ngơi", Đại tá Giác nói.

Bị tấn công bất ngờ, băng nhóm của Hiền dùng súng chống trả quyết liệt. Để buộc đối tượng ra ngoài, lực lượng công an đã sử dụng đạn hơi cay. Không chịu nổi, lần lượt các đàn em của Hiền bỏ chạy và bị bắt giữ.

Riêng Hiền tìm cách bỏ trốn. Hắn lẻn vào một nhà dân ở làng Hang, xã Lũng Cao, đe dọa chủ nhà và trốn trên gác nhà sàn. Tuy nhiên, hành tung của gã không qua mắt được trinh sát của Ban chuyên án. Cuộc vây ráp thứ 2 diễn ra chớp nhoáng, buộc Hiền "Đầu Bạc" phải tra tay vào còng.

Đại tá Giác cho biết thêm, khi bị đưa về trại tạm giam, Hiền tiếp tục trốn khỏi nơi giam giữ và bị lực lượng chức năng bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Thanh Hóa.

Trong phiên tòa diễn ra sau đó, Nguyễn Mạnh Hiền bị kết án tử hình với các tội danh Cướp tài sản, Giết người, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Trốn khỏi nơi giam giữ. Ngoài ra, 22 đàn em của gã cũng phải chịu mức án nghiêm khắc của pháp luật.