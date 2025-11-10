Giai thoại về ma quỷ, tà thuật chốn cung đình

Anh Tú đóng vai hoàng tử.

“Tôi bị thu hút ngay khi thấy tựa đề của phim, bởi đã là hoàng tử mà còn có chất quỷ nữa. Đọc kịch bản xong, tôi nhận lời vì thấy độ khó của vai diễn này. Nhân vật Thân Đức khác hoàn toàn với những hình ảnh trước đây trong các phim điện ảnh và đem đến nhiều thử thách cho tôi khi quay phim. Đây cũng là lần đầu tôi đóng phim kinh dị, đem khía cạnh phản diện lên màn ảnh rộng. Hy vọng đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả khi theo dõi bộ phim”, nam diễn viên nói.

Diễn viên Lương Thế Thành đảm nhận vai trưởng làng Lỗ Đạt - người trực tiếp đối đầu với nhân vật Thân Đức của Anh Tú Atus. Trưởng làng Lỗ Đạt có thần thái mạnh mẽ, chính trực. Lỗ Đạt luôn điềm tĩnh, cương nghị và cũng rất tình cảm, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhân vật của Lương Thế Thành cũng có thân hình vạm vỡ. Cặp nhân vật Lỗ Đạt - Thân Đức tạo nên đối trọng thú vị, hé lộ mạch phim hấp dẫn xoay quanh quyền lực, tà thuật và cả trận chiến tâm lý trong phim.

Hoàng tử quỷ là bộ phim đầu tiên Lương Thế Thành tham gia thuộc thể loại kinh dị - cổ trang. Tác phẩm cũng đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau 13 năm của anh. "Lần đầu đọc kịch bản, tôi bị thu hút bởi nhân vật. Đây là vai chính diện đầu tiên khiến tôi cảm thấy cuốn như vậy", anh nói.