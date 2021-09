Giải pháp then chốt giúp Tiền Giang giảm tỉ lệ tử vong do COVID-19

Ông Nguyễn Trọng Khoa: So với thời gian đầu, công tác điều trị tại tỉnh Tiền Giang hiện đã có những bước chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn trước, chúng tôi hết sức lo ngại về công tác điều trị tại Tiền Giang, đây là một trong những địa phương có tỉ lệ tử vong cao.

Khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn với số ca nhiễm tăng nhanh, nhiều ca bệnh chuyển nặng, công tác điều trị chủ yếu dựa vào đội ngũ y bác sĩ tại Tiền Giang, với sự hỗ trợ của Đoàn Công tác Bộ Y tế và đoàn chi viện của Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Xô, Tiền Giang đã triển khai được một số Trung tâm hồi sức cấp cứu cùng với các cơ sở điều trị ở các tầng khác, nhờ đó tỉ lệ tử vong của Tiền Giang đã có xu hướng giảm.