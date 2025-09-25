Giải pháp nhiều sao giá bất động sản vẫn chưa ‘hạ nhiệt’

Giá vẫn tăng cao

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm 2025, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP HCM duy trì ở mức cao, với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, giá nhà sơ cấp trung bình đạt 70 - 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý đầu năm và 33% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án hạng sang ghi nhận mức giá rất cao khoảng 150 - 300 triệu đồng/m2. Trong khi đó tại TP HCM, giá sơ cấp trung bình khoảng 75 triệu đồng/m2, ổn định so với đầu năm nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án cao cấp có mức giá từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Không chỉ giá căn hộ, giá biệt thự, nhà liền kề tại hai thành phố cũng tăng mạnh. Tại Hà Nội, giá bán nhà liền kề, biệt thự phổ biến trong khoảng 100 - 200 triệu đồng/m2. Một số dự án cao cấp, có vị trí đắc địa, mức giá vượt 300 triệu đồng/m2. Tại TP HCM, giá sơ cấp dao động trong khoảng 230 - 300 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí và dự án. Một số sản phẩm cao cấp tại khu trung tâm hoặc khu đô thị mới có hạ tầng hoàn chỉnh, mức giá trên 300 triệu đồng/m2.