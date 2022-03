Giải pháp đẩy nhanh công trình đường dây 220KV vượt biển Kiên Bình-Phú Quốc

Cụ thể, EVNSPC giao Ban AĐLMN làm việc với các nhà thầu và cập nhật lại tiến độ cấp 3 đảm bảo thời gian hoàn thành công trình đúng tiến độ được giao. Trong đó, lưu ý tiến độ cập nhật phải bao gồm thời gian dự phòng cho công tác nghiệm thu, đóng điện; phối hợp với các nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 và Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô khẩn trương giải quyết dứt điểm vấn đề sai lệch Stubbar (thanh neo) ở các vị trí trụ VT54, VT60, VT61 và VT107 để đảm bảo việc dựng trụ của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 không gặp vướng mắc, trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Ban AĐLMN làm việc với Công ty CP xây lắp Điện 1 ưu tiên dựng trụ VT152 để hoàn thành kéo dây khoảng néo VT145÷155; sớm hoàn tất phương án cắt điện thi công giao chéo với đường dây 110kV 176 Kiên Bình – 172 Holcim để thỏa thuận cắt điện với khách hàng; tiếp tục phối hợp Công ty Điện lực Kiên Giang để làm việc với chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; nhanh chóng nghiên cứu, đề xuất các phương án dự phòng thay thế tạm thời để đảm bảo tiến độ đóng điện của công trình.

Đồng thời, Ban AĐLMN cần theo sát và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung máy móc dự phòng đảm bảo không làm ảnh hưởng tiến độ của công trình. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo ngay cho lãnh đạo Tổng công ty để có hướng giải quyết kịp thời.

Dự án đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc có tổng mức đầu tư 2.212 tỷ đồng, do EVNSPC làm chủ đầu tư, dự kiến đóng điện trong Quý 2/2022. Dự án có tổng chiều dài hơn 80 km đường dây 220kV gồm 169 vị trí trụ, trong đó có 117 trụ vượt biển trên không từ xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương) ra TP. Phú Quốc.

Khi triển khai thi công, dự án phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng móng, dựng trụ thép 39 vị trí trên bờ Kiên Lương và 13 vị trí tại Phú Quốc. Với nhu cầu tiêu thụ điện phát triển nhanh thời gian qua, khả năng gây quá tải cho đường dây cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc đã xây dựng trước đó là rất cao.

Do vậy, việc sớm hoàn thành công trình đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc sẽ đảm bảo nguồn điện ổn định lâu dài, góp phần vào việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy cho nhu cầu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng và thu hút đầu tư tại TP. Phú Quốc thời gian tới.