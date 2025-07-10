Giải Nobel Vật lý 2025: Cách mạng lượng tử thay đổi thế giới

Đó là nỗ lực tìm ra ranh giới giữa nơi các quy luật của thế giới vi mô (hạt, nguyên tử) còn đúng và nơi bắt đầu những quy luật của thế giới vĩ mô mà chúng ta có thể quan sát được.

Nói một cách đơn giản, các nhà khoa học được vinh danh đã cố gắng trả lời một trong những câu hỏi lớn của vật lý: Kích thước lớn nhất của một hệ thống vẫn có thể biểu hiện các hiệu ứng lượng tử là bao nhiêu?

Thông thường, các hiệu ứng lượng tử – những điều kỳ lạ của thế giới hạ nguyên tử, như việc một hạt có thể tồn tại ở hai vị trí cùng lúc hay xuyên qua một bức tường chì – chỉ được quan sát ở quy mô cực nhỏ, ở mức nguyên tử, electron hay photon. Tuy nhiên, khi các hạt này kết hợp lại thành những hệ lớn hơn, như con người hay đồ vật, những hiệu ứng ấy biến mất. Không ai có thể ở hai nơi cùng lúc, và cũng không ai từng thấy một cây bút xuyên qua mặt bàn.

Công lao của ba nhà khoa học đoạt giải là chứng minh rằng, nếu có công nghệ thích hợp, con người hoàn toàn có thể quan sát và điều khiển các hiện tượng lượng tử trong một vật thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trong những năm 1984–1985, Clarke, Devoret và Martinis đã tiến hành các thí nghiệm với một mạch điện và chứng minh được hiệu ứng đường hầm lượng tử cùng sự lượng tử hóa năng lượng trong một hệ đủ lớn để có thể cầm trên tay.

Để thực hiện kỳ công nối liền hai thế giới tưởng chừng tách biệt, họ đã chế tạo một mạch điện nhỏ làm từ vật liệu siêu dẫn – có khả năng dẫn điện mà không có điện trở ở nhiệt độ cực thấp. Trong mạch đó, họ ngăn cách hai phần siêu dẫn bằng một lớp vật liệu cách điện cực mỏng, một cấu trúc rất phổ biến trong nghiên cứu lượng tử.