Giải Nobel Vật lý 2025: Cách mạng lượng tử thay đổi thế giới

Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển đã trao Giải Nobel Vật lý 2025 cho John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis “vì phát hiện ra hiệu ứng đường hầm lượng tử vĩ mô và sự lượng tử hóa năng lượng trong một mạch điện”.
Nói một cách đơn giản, các nhà khoa học được vinh danh đã cố gắng trả lời một trong những câu hỏi lớn của vật lý: Kích thước lớn nhất của một hệ thống vẫn có thể biểu hiện các hiệu ứng lượng tử là bao nhiêu?
Đó là nỗ lực tìm ra ranh giới giữa nơi các quy luật của thế giới vi mô (hạt, nguyên tử) còn đúng và nơi bắt đầu những quy luật của thế giới vĩ mô mà chúng ta có thể quan sát được.
Thông thường, các hiệu ứng lượng tử – những điều kỳ lạ của thế giới hạ nguyên tử, như việc một hạt có thể tồn tại ở hai vị trí cùng lúc hay xuyên qua một bức tường chì – chỉ được quan sát ở quy mô cực nhỏ, ở mức nguyên tử, electron hay photon. Tuy nhiên, khi các hạt này kết hợp lại thành những hệ lớn hơn, như con người hay đồ vật, những hiệu ứng ấy biến mất. Không ai có thể ở hai nơi cùng lúc, và cũng không ai từng thấy một cây bút xuyên qua mặt bàn.
Công lao của ba nhà khoa học đoạt giải là chứng minh rằng, nếu có công nghệ thích hợp, con người hoàn toàn có thể quan sát và điều khiển các hiện tượng lượng tử trong một vật thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trong những năm 1984–1985, Clarke, Devoret và Martinis đã tiến hành các thí nghiệm với một mạch điện và chứng minh được hiệu ứng đường hầm lượng tử cùng sự lượng tử hóa năng lượng trong một hệ đủ lớn để có thể cầm trên tay.
Để thực hiện kỳ công nối liền hai thế giới tưởng chừng tách biệt, họ đã chế tạo một mạch điện nhỏ làm từ vật liệu siêu dẫn – có khả năng dẫn điện mà không có điện trở ở nhiệt độ cực thấp. Trong mạch đó, họ ngăn cách hai phần siêu dẫn bằng một lớp vật liệu cách điện cực mỏng, một cấu trúc rất phổ biến trong nghiên cứu lượng tử.
Khi cho dòng điện chạy qua, họ đo đạc cực kỳ chính xác và phát hiện một điều phi thường: toàn bộ các điện tích trong mạch siêu dẫn hành xử như thể là một “hạt khổng lồ” duy nhất chiếm toàn bộ mạch và có thể thực hiện những hành vi bất ngờ.
“Hạt vĩ mô” này tồn tại trong một trạng thái ổn định, nơi dòng điện chạy mà không tạo ra điện áp, bị “mắc kẹt” phía sau một bức tường năng lượng. Nhưng khác với kinh nghiệm thông thường của chúng ta về những bức tường, thí nghiệm cho thấy hạt đó có thể xuyên qua rào cản năng lượng mà không cần đủ năng lượng để “vượt qua” nó – một hành vi đặc trưng của hiệu ứng đường hầm lượng tử. Đây là lần đầu tiên hiện tượng đó được quan sát trong một vật thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ngoài ra, khi đo năng lượng của “hạt” này, họ phát hiện rằng nó chỉ có thể mang những giá trị năng lượng rời rạc, chứ không liên tục như các vật thể thông thường — một đặc điểm điển hình của các hệ lượng tử.
Hội đồng Nobel nhấn mạnh rằng phát hiện này kết nối thế giới lượng tử với thế giới vĩ mô, mở ra tiềm năng cho máy tính lượng tử, mật mã lượng tử và các cảm biến lượng tử trong tương lai. Clarke hiện làm việc tại Đại học California, Berkeley, còn Devoret và Martinis gắn bó với Đại học California, Santa Barbara.
Công trình của họ chưa làm thay đổi thế giới, nhưng có thể sắp làm được điều đó. Martinis – người trẻ nhất trong ba người – vào thập niên 1980 vẫn còn là một sinh viên chưa hoàn thành luận án tiến sĩ.
Năm 2019, ông công bố trên Nature một bài báo tuyên bố đã đạt “ưu thế lượng tử” (quantum supremacy) – tức là khả năng của máy tính lượng tử giải được một bài toán trong vài phút mà máy tính cổ điển phải mất hàng triệu năm.
Nghiên cứu do Google tài trợ này mới chỉ là bước chứng minh khái niệm, vì các máy tính lượng tử hiện nay vẫn tạo ra nhiều lỗi khiến kết quả chưa ổn định. Tuy nhiên, trong những năm sau đó, Google đã phát triển các chip có khả năng phát hiện và sửa lỗi theo thời gian thực, và một số chuyên gia dự đoán rằng máy tính lượng tử ổn định có thể trở thành hiện thực trong thập niên tới.
Đến nay, Giải Nobel Vật lý đã được trao 118 lần.
Trong danh sách ứng viên sáng giá do có David DiVicenzo (Mỹ) và Daniel Loss (Thụy Sĩ) – những người đã, từ năm 1998, đặt nền tảng lý thuyết cho máy tính lượng tử, mô tả cách spin của electron (một đặc tính cơ bản như khối lượng) có thể được dùng để tạo ra bit lượng tử (qubit) mã hóa thông tin. Trong cùng lĩnh vực này còn có Peter Shor (MIT), David Deutsch (Oxford) và Juan Ignacio Cirac (Viện Max Planck).
Một ứng viên nổi bật khác là Ewine van Dishoeck, nhà thiên văn và hóa học Hà Lan, người đã có những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu các đám mây phân tử giữa các vì sao và vai trò của chúng trong sự hình thành sao và hành tinh.