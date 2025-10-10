Giải Nobel hòa bình 2025 thuộc về bà Maria Corina Machado

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Nobel Prize| 10/10/2025 16:24

Giải Nobel Hòa bình 2025 đã thuộc về bà Maria Corina Machado - nữ chính trị gia người Venezuela.

Hôm 10/10, Ủy ban Nobel Hòa bình đã quyết định trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho bà Maria Corina Machado - một nữ chính trị gia người Venezuela.

giai nobel hoa binh 2025 thuoc ve ba maria corina machado hinh anh 1
Bà Maria Corina Machado. Ảnh: Reuters

Năm nay có 338 cá nhân và tổ chức được đề cử cho giải Nobel Hòa bình, bao gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức. Con số này gia tăng đáng kể so với năm 2024, thời điểm có 286 cá nhân và tổ chức được đề cử. 

Trước đó vào năm 2024, Nihon Hidankyo - tổ chức của Nhật Bản - đã được nhận giải Nobel Hòa bình. Họ là những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki và đang vận động chống lại vũ khí hạt nhân.

Giải Nobel Hòa bình, trị giá 11 triệu crown Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu USD, dự kiến ​​sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12, kỷ niệm ngày mất của nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel, người sáng lập ra giải thưởng này vào năm 1895. 

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/giai-nobel-hoa-binh-2025-thuoc-ve-ba-maria-corina-machado-post1236907.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/giai-nobel-hoa-binh-2025-thuoc-ve-ba-maria-corina-machado-post1236907.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Giải Nobel hòa bình 2025 thuộc về bà Maria Corina Machado
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO