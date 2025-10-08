Giải mã trái tim Song Ngư: Bản giao hưởng của lòng trắc ẩn và giấc mơ chưa kịp gọi tên

Đặc điểm chung về tính cách cung Song Ngư

Song Ngư sinh từ ngày 19/2 - 20/3. Họ là những người có tâm hồn mềm mại, đầy yêu thương và nhạy cảm với từng thay đổi nhỏ trong môi trường sống.

Họ thường hành động theo linh cảm, dễ xúc động, và có xu hướng tin vào điều tốt đẹp ở người khác. Chính điều này khiến họ vừa được yêu mến, vừa dễ bị tổn thương.

Người thuộc cung Song Ngư thường yêu cái đẹp, thích sự nhẹ nhàng và thường xuyên mơ mộng.

Trong cuộc sống, họ có thể là nghệ sĩ, nhà văn, nhà trị liệu hoặc những người làm công việc cần sự cảm thông sâu sắc. Họ mang thiên hướng giúp đỡ người khác, sống chân thành và ít toan tính.