Giải mã thói quen sinh sản kỳ lạ của chim cánh cụt mào dựng

Chim cánh cụt mào dựng thường đẻ quả trứng thứ 2 khoảng 5 ngày sau khi cho ra đời quả trứng đầu tiên. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng quả trứng đầu tiên luôn “biến mất” trước hoặc ngay sau khi quả trứng thứ 2 xuất hiện, nguyên nhân chính là do chim bố hoặc chim mẹ cố tình làm vỡ hoặc đẩy trứng ra khỏi tổ.

Nghiên cứu của chuyên gia Lloyd Davis thuộc trường Đại học Otago ở New Zealand và các cộng sự đã chỉ ra rằng chim cánh cụt mào dựng luôn loại bỏ quả trứng đầu tiên chúng đẻ ra là do chúng không thể nuôi dưỡng cùng lúc 2 chim non và quả trứng thứ hai, có kích cỡ lớn hơn quả trứng đầu tiên, có khả năng sống sót cao hơn.

Quả trứng đầu tiên thường có kích thước nhỏ, có lẽ do được hình thành khi chim mẹ di trú đến đảo. Trong khi đó, quả trứng thứ hai được hình thành trên đất liền và đạt được kích cỡ lớn hơn do có điều kiện phát triển tốt hơn.