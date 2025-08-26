Giải mã tác động của cà phê lên calo, chất béo và sức khỏe

Theo chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Lefton, MS, RD/N, CNSC, FAND, cà phê có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất từ 5 - 20% trong vòng ba giờ sau khi uống. Một nghiên cứu cho thấy, cứ tiêu thụ 100 mg caffeine mỗi hai giờ, cơ thể người khỏe mạnh đốt cháy thêm khoảng 150 calo, trong khi người béo phì giảm ở mức 79 calo.

Với nhiều người, một tách cà phê buổi sáng là thói quen khó bỏ. Lý do chính nằm ở caffeine, hợp chất có thể kích thích thần kinh trung ương và tạm thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Cà phê cũng được chứng minh có thể hỗ trợ phân hủy chất béo (oxy hóa chất béo) hiệu quả hơn, đặc biệt ở những người có thân hình gọn gàng. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn ghi nhận uống cà phê trước bữa ăn có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, từ đó làm giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ uống cà phê không đủ để giảm cân. Muốn kiểm soát cân nặng, bạn cần kết hợp chế độ ăn uống cân bằng cùng hoạt động thể chất thường xuyên.

Dinh dưỡng và mặt trái của cà phê

Ngoài caffeine, cà phê còn chứa các chất chống oxy hóa, phenolic cùng vitamin và khoáng chất. Một tách cà phê đen (không đường, không sữa) cung cấp gần 5 calo, 92 mg caffeine, cùng các vi chất như kali, magiê và niacin.