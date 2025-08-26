Giải mã tác động của cà phê lên calo, chất béo và sức khỏe

Cà phê và khả năng tăng cường trao đổi chất
Với nhiều người, một tách cà phê buổi sáng là thói quen khó bỏ. Lý do chính nằm ở caffeine, hợp chất có thể kích thích thần kinh trung ương và tạm thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Lefton, MS, RD/N, CNSC, FAND, cà phê có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất từ 5 - 20% trong vòng ba giờ sau khi uống. Một nghiên cứu cho thấy, cứ tiêu thụ 100 mg caffeine mỗi hai giờ, cơ thể người khỏe mạnh đốt cháy thêm khoảng 150 calo, trong khi người béo phì giảm ở mức 79 calo.
Cà phê cũng được chứng minh có thể hỗ trợ phân hủy chất béo (oxy hóa chất béo) hiệu quả hơn, đặc biệt ở những người có thân hình gọn gàng. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn ghi nhận uống cà phê trước bữa ăn có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, từ đó làm giảm lượng calo nạp vào cơ thể.
Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ uống cà phê không đủ để giảm cân. Muốn kiểm soát cân nặng, bạn cần kết hợp chế độ ăn uống cân bằng cùng hoạt động thể chất thường xuyên.
Dinh dưỡng và mặt trái của cà phê
Ngoài caffeine, cà phê còn chứa các chất chống oxy hóa, phenolic cùng vitamin và khoáng chất. Một tách cà phê đen (không đường, không sữa) cung cấp gần 5 calo, 92 mg caffeine, cùng các vi chất như kali, magiê và niacin.
Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều, cà phê có thể gây ra một số tác dụng phụ. Tiến sĩ Aviv Joshua, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, lưu ý: “Caffeine liều cao có thể làm tăng nhịp tim, huyết áp, gây mất ngủ hoặc giảm hấp thụ canxi. Người có bệnh tim mạch hoặc rối loạn giấc ngủ nên hạn chế".
Một số nhóm đối tượng được khuyến cáo nên tránh hoặc giảm tiêu thụ cà phê:
Trẻ em và thanh thiếu niên: Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyên không dùng caffeine cho trẻ dưới 12 tuổi, và giới hạn 100 mg/ngày cho lứa tuổi 12 - 18.
Phụ nữ mang thai và cho con bú: Lượng caffeine nên dưới 300 mg/ngày và cần tham khảo ý kiến bác sĩ.
Người không dung nạp cà phê: Ví dụ, người bị trào ngược dạ dày thường thấy triệu chứng nặng hơn sau khi uống cà phê.
Có nên uống cà phê hàng ngày?
Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, mức tiêu thụ dưới 400 mg caffeine mỗi ngày (khoảng 3 - 5 tách cà phê) thường an toàn. Cà phê có thể là “người bạn đồng hành” giúp khởi động ngày mới, tăng sự tỉnh táo và hỗ trợ trao đổi chất. Nhưng điều quan trọng là uống với lượng vừa phải, tránh lạm dụng.
Như lời chuyên gia Jennifer Lefton khẳng định: “Cà phê có lợi cho sức khỏe nếu được tiêu thụ hợp lý, nhưng không phải giải pháp thần kỳ cho giảm cân hay cải thiện trao đổi chất lâu dài".