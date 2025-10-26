Giải mã sự ra đời của trực thăng cứu hộ quân sự

Ít người biết rằng, trong giai đoạn cuối Thế chiến II, 2 nhóm phi công của Không quân Mỹ từng sử dụng trực thăng Sikorsky R-4 để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng chục thương binh từ tiền tuyến về hậu phương, từ đó đặt dấu mốc lớn cho sự phát triển hoạt động tác chiến của trực thăng y tế quân sự.

Bối cảnh

Trong Thế chiến II, Mỹ rất chú trọng phát triển những mẫu khí tài quân sự tiên tiến. Một trong những thiết kế quân sự thử nghiệm được ứng dụng trong thực chiến khi đó là mẫu trực thăng R-4, do hãng sản xuất máy bay Sikorsky chế tạo.

Mẫu thử nghiệm XR-4 cùng 2 chuyên gia chế tạo trực thăng Orville Wright và Igor Sikorsky. Ảnh: Sikorsky Historical Archives

Khi mới được Hải quân Mỹ đưa vào sử dụng, trực thăng Sikorsky R-4 không được đánh giá cao. Báo cáo do quân đội Mỹ soạn thảo vào năm 1943 đánh giá, ngoài phi công điều khiển và nhiên liệu, mẫu trực thăng R-4 "chỉ có thể chở được 80kg hàng hóa, nên không phù hợp cho các hoạt động trên tàu chiến”.