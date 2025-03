Giải mã quan niệm không nên ăn dứa sau khi ăn trứng

Nhưng theo một nghiên cứu của National Institutes of Health (Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ - NIH), không có bằng chứng khoa học chắc chắn cho thấy bromelain có thể gây hại khi ăn với trứng, trừ khi bạn có cơ địa nhạy cảm hoặc dị ứng với dứa.

Thêm vào đó, trong một số nghiên cứu được thực hiện bởi các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới và các viện nghiên cứu y tế khác, không có khuyến cáo cụ thể nào về việc tránh kết hợp dứa và trứng vì lý do an toàn thực phẩm. Mặc dù có thể xảy ra tình trạng khó tiêu nhẹ ở một số người do dạ dày không quen với sự kết hợp này, điều này thường chỉ xảy ra ở những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc bị rối loạn tiêu hóa.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dứa và trứng có thể tạo ra phản ứng không mong muốn nếu ăn quá nhiều cùng lúc, dẫn đến cảm giác đầy bụng hoặc khó tiêu. Điều này là do mỗi loại thực phẩm có cách tiêu hóa và hấp thụ riêng biệt và việc kết hợp chúng có thể làm quá tải hệ tiêu hóa.

Nhưng những tác động này không phải là một mối nguy hiểm nghiêm trọng, mà chỉ là những bất tiện nhẹ về mặt tiêu hóa.Cho đến nay chưa có nghiên cứu khoa học rõ ràng chứng minh rằng việc ăn dứa sau trứng sẽ gây hại. Việc tránh kết hợp hai thực phẩm này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian và những phản ứng tiêu hóa cá nhân. Do đó, nếu không có vấn đề về dị ứng hay tiêu hóa, hoàn toàn có thể ăn cả hai món này mà không lo ngại về nguy cơ sức khỏe.