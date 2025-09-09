Giải mã ‘năm số 9’

"Năm số 9" có ý nghĩa gì?

Ngày 9/9, người dùng mạng xã hội dễ dàng thấy những bài đăng về "năm số 9" hay "năm thanh lọc". Với nhiều người, giai đoạn này mang ý nghĩa đặc biệt, là dịp để họ nhìn lại, buông bỏ, "thanh lọc" những mối quan hệ độc hại, những điều không phù hợp với bản thân.

Nguồn gốc của trào lưu này xuất phát từ thần số học. Theo đó, "năm số 9" hay "năm thế giới số 9" là năm cuối cùng trong chu kỳ 9 năm, mang năng lượng của sự hoàn thiện, kết thúc, và chuẩn bị cho khởi đầu mới.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng ngày 9/9 đánh dấu sự kết thúc của "năm thế giới số 9". Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu thần số học, điều này không chính xác. Thực tế, thần số học được tính theo lịch dương, "năm thế giới số 9" sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2025 và "năm thế giới số 1" chính thức bắt đầu từ ngày 1/1/2026.