'Giải mã' lý do chung cư có giá bán tới 100 triệu đồng/m2

Một nguyên nhân quan trọng khác là từ năm 2022 đến nay, nhiều chủ đầu tư tung ra chính sách ân hạn nợ gốc khiến mặt bằng giá chung cư tăng cao. Ông Thắng lấy ví dụ, một dự án đáng lẽ chỉ bán 80 triệu đồng/m2 nhưng do có chính sách ân hạn nợ gốc nên phải tính phần đó vào giá bán nên đẩy lên tới 90 triệu đồng/m2. Giá bán này trở thành giá tham chiếu cho các chủ đầu tư trong khu vực lân cận khi mở bán, cơ quan Nhà nước cũng dùng giá bán này để tính tiền sử dụng đất nên vô tình khiến giá chung cư ngày càng tăng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng Giám đốc DKRA Consulting cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến giá chung cư tăng cao, từ 70-100 triệu/m2 đối với chung cư. Cụ thể như chi phí lãi vay, chi phí mềm, thời gian làm thủ tục pháp lý dự án quá lâu, tiền sử dụng đất, chi phí vật liệu xây dựng tăng cao…

Đáng chú ý, thị trường chủ yếu mở bán căn hộ chung cư cao cấp và hạng sang, gần như không có căn hộ thương mại dưới 60 triệu đồng/m2 tại các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM - những nơi có nhu cầu lớn nhất. Trong quý II/2025, khu vực Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá bán căn hộ cao cấp. So với kỳ gốc, giá bán bình quân của các dự án tăng lần lượt là Hà Nội (gần 88%), Đà Nẵng (gần 70%) và TPHCM (hơn 48%).

Lãnh đạo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận xét, mức giá hiện nay không chỉ vượt xa khả năng chi trả của nhóm thu nhập thấp mà còn nằm ngoài tầm với của cả những người thuộc nhóm thu nhập trung bình cao. Nhiều khách hàng trẻ, dù có thu nhập tốt, ở mức 40 - 50 triệu đồng/tháng, vẫn không dám mua nhà nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Phân khúc nhà ở cao cấp liên tục chiếm tuyệt đại đa số trên thị trường với khoảng 70% số lượng nhà ở mở bán mới.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) thống kê, từ năm 2021 đến nay, TPHCM cũ không còn loại nhà ở thương mại giá vừa túi tiền có giá bán dưới 30 triệu đồng/m2 và rất thiếu nhà ở xã hội.

Ngược lại, phân khúc nhà ở cao cấp từ năm 2020 - 2023 liên tục chiếm tuyệt đại đa số trên thị trường với khoảng 70% số lượng nhà ở đưa ra thị trường hàng năm là nhà ở cao cấp và rất đáng quan ngại là kể từ năm 2024 và 6 tháng đầu năm nay thì tất cả các dự án nhà ở đưa ra huy động vốn trên thị trường chỉ còn loại nhà ở cao cấp, chẳng những không còn loại nhà ở thương mại giá vừa túi tiền, mà cũng không còn nhà ở trung cấp dẫn đến thị trường nhà ở TPHCM phát triển không bền vững.

“Giá nhà tăng liên tục trong các năm qua cho đến nay vẫn “neo” ở mức giá rất cao như giá căn hộ cao cấp lên đến 90 triệu đồng/m2, bình quân khoảng 9,7 tỷ đồng/căn. Đây là giá sơ cấp khi phê duyệt dự án, chưa phải là giá bán ra, vượt quá khả năng tài chính của số đông người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị”, ông Châu nói.