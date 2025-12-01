Giải mã làn sóng 50.000 cửa hàng, quán cà phê đóng cửa

Thông tin hơn 50.000 cửa hàng kinh doanh ẩm thực (F&B) đóng cửa trong 6 tháng đầu 2025 được iPOS.vn đưa ra khiến nhiều người giật mình về mức độ khốc liệt của thị trường. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, làn sóng mở mới cũng không nhỏ, với khoảng 30.000 điểm bán. Tổng cộng cả nước đang có khoảng 299.900 điểm bán F&B.

Đóng cửa nhiều nhưng doanh thu vẫn tăng

Nửa đầu 2025, doanh thu thị trường F&B ước 406.100 tỉ đồng, dù không như kỳ vọng nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước 2.200 tỉ đồng.

Ông Vũ Thanh Hùng, Tổng Giám đốc iPOS.vn, cho biết người tiêu dùng ngày càng mua sắm thông minh hơn. Họ không còn "săn rẻ" bằng mọi giá, mà chấp nhận mức giá mới cho các mặt hàng thiết yếu, miễn là chất lượng, trải nghiệm và sự minh bạch xứng đáng với số tiền bỏ ra. Họ cũng chi tiêu có chọn lọc hơn, chỉ "mở ví" vào những dịp thật sự cần thiết hoặc cho những trải nghiệm đáng tiền.